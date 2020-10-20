العراق... مصرف الرافدين يطلق قروضا تصل إلى 60 مليون دينار لشراء السيارات بالتقسيط

وقال المصرف في بيان صادر، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نشر على شبكة "رووداو" الإعلامية نسخة منه، إن فوائد قروض السيارات المقدمة من قبل المصرف حددت بـ4%.

وتعاقد المصرف مع "شركات رصينة مجهزة بأحدث أنواع السيارات"، بحسب البيان، ودعا الراغبين بالتقديم للقرض إلى الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك.

اعلن مصرف الرافدين ، اليوم الثلاثاء، اطلاق قروض تصل الى 60 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين لشراء السيارات بالتقسيط .

ان "فوائد قروض السيارات المتقدمة من قبل المصرف حددت بــ4 بالمية". pic.twitter.com/iG4jBOMniK — w.tv قناة وطن الفضائية (@wtv_watan) October 20, 2020

​وبشكل متواصل، يصدر المصرف تعليمات يقرر بموجبها منح قروض متوسطة الأجل لمدد تتراوح بين 2-5 سنوات، وطويلة الأجل لمدد تتراوح بين 5-10 سنوات لمن يرغب من المواطنين والشركات.

ولدى المصرف حالياً 164 فرعاً داخل العراق، إضافة إلى 7 فروع في الخارج وهي: القاهرة، بيروت، أبو ظبي، البحرين، صنعاء، عمان، جبل عمان.