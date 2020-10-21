شركة "باي بال" تسمح باستخدام العملات المشفرة على شبكتها

انضمت شركة "PayPal" إلى سوق العملات المشفرة، اليوم الأربعاء، مما سمح للعملاء بشراء وبيع وحيازة عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.

وقالت الشركة في بيان لها: "إن عملاء "PayPal" سيكونون قادرين أيضًا على استخدام العملات المشفرة للتسوق على شبكتنا بدءًا من أوائل عام 2021"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

PayPal joins the cryptocurrency market, allowing customers to buy, sell and hold virtual coins including bitcoin using the company’s online wallets. @annairrera reports https://t.co/9NJfbwb9Ya — Reuters (@Reuters) October 21, 2020

​قال الرئيس والمدير التنفيذي دان شولمان في مقابلة: "إن PayPal تأمل أن تشجع خدمة الاستخدام العالمي للعملات الافتراضية وإعداد شبكتها للعملات الرقمية الجديدة التي قد تعتمدها البنوك المركزية والشركات".

وقال: "نحن نعمل مع البنوك المركزية ونفكر في جميع أشكال العملات الرقمية وكيف يمكن أن تلعب PayPal دورًا في ذلك".

وقالت الشركة إن أصحاب الحسابات في الولايات المتحدة سيكونون قادرين على شراء وبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة على PayPal خلال الأسابيع المقبلة. كما تخطط للتوسع في بعض البلدان في النصف الأول من عام 2021.