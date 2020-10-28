ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج

أظهرت البيانات الأولية التي أعلنها البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين في الخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).

كما ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين في الخارج خلال شهر يونيو/ حزيران 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019).

وجدير بالذكر تراجعت تحويلات المصـريين العاملين في الخارج خلال الفترة أبريل/نيسان ــ يونيو 2020 ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق)، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.