السعودية تسمح بدخول الشاحنات السورية إلى أراضيها

قال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، أنه تم السماح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للشاحنات السورية المحملة بالبضائع السورية بدخول الأراضي السعودية.

مشيرا إلى صدور قرار بمنح السائق السوري فيزا من أجل عبور الحدود السعودية، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السورية.

وحول ما تم تداوله عن دخول 300 شاحنة محملة بالبضائع السورية باتجاه السعودية في يوم واحد منذ ثلاثة أيام، أكد قسومة أن الرقم مبالغ فيه، موضحاً أن الشاحنات التي تدخل يومياً أقل من ذلك، مضيفا "البضائع السورية كانت تدخل سابقاً إلى الأراضي السعودية لكن بوساطة شاحنات غير سورية، أما اليوم فتدخل البضائع السورية محملة بالشاحنات السورية".

قسومة بيّن أن البضائع التي تعبر المنافذ الأردنية وتدخل الأراضي السعودية هي عبارة عن خضر وفواكه ومواد غذائية وألبسة.