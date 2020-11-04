بقيمة 600 مليون دولار... بنك دبي التجاري يفتتح بورصة ناسداك

أدرج سوق ناسداك دبي، اليوم الأربعاء، سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لصالح بنك دبي التجاري، المدرج في سوق دبي المالي.

قرع الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، اليوم، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالا بإدراج سندات تقليدية بقيمة 600 مليون دولار، ووفقا لبيان صحفي صدر من حكومة دبي، فقد أصدرت هذه السندات لمدة ست سنوات مع معدل فائدة 6 في المائة، وبلغ حد الاكتتاب 2.1 ضعف؛ وفق موقع حكومة دبي الحكومي.

وتم تخصيص 61 في المائة لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و24 في المائة لأوروبا، و13 في المائة لآسيا، يشار إلى أن هذا الإصدار هو أول إصدار للسندات يدرجه بنك دبي التجاري في بورصة ناسداك دبي، البورصة المالية الدولية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "نحن سعداء بالإقبال الذي حظي به إصدار بنك دبي التجاري الافتتاحي لسندات رأس مال إضافي من المستوى الأول. ويعكس نجاح الصفقة وخاصة الإقبال المتنوع ثقة المستثمرين في استراتيجية وإدارة بنك دبي التجاري، وفي قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيساعد الإصدار البنك على زيادة ومواصلة دعمه للشركات المحلية. ويسعدنا أيضا إدراج الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي، باعتبارها البورصة الدولية في المنطقة والخيار المفضل لمعظم المصدرين الإقليميين والمحليين"

وتابع قائلا: "سيساعد الإصدار البنك على زيادة ومواصلة دعمه للشركات المحلية".

وقال دارين كلارك، الرئيس المالي لبنك دبي التجاري: "الإصدار يقوي المكانة الرأسمالية لبنك دبي التجاري ويعزز علاقته بأسواق رأس المال".

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "إن هذا الإدراج الافتتاحي لبنك دبي التجاري في ناسداك دبي يؤكد الدور المتنامي للبورصة في دعم مبادرات زيادة رأس المال من قبل الهيئات الرائدة في دبي والإمارات العربية المتحدة، وهي بصدد توسيع أنشطتها لصالح اقتصاد الدولة وتعزيز الرخاء فيها. وبصفتها البورصة المالية الدولية في المنطقة، تلتزم ناسداك دبي بتعزيز دورها الريادي كمركز لإصدار السندات والصكوك من القطاعين العام والخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مستوى العالم ككل.

وتعد دبي أكبر مركز لإدراج السندات والصكوك بالدولار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 87.4 مليار دولار أمريكي، بنسبة 52% من قبل مصدرين إماراتيين و48% من مصدرين أجنبيين.

وأضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "يسر ناسداك دبي التعاون مع بنك دبي التجاري لدعم الخدمات المصرفية الهامة التي يقدمها للشركات والأفراد، وتسهيل روابطه مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويبرز إدراج السندات في بورصة ناسداك دبي، بصفتها البورصة الدولية في المنطقة، مدى تطور وعمق البنية التحتية لأسواق رأس المال في دبي وقدرتها على تلبية المتطلبات المتزايدة للمشاركين فيها"، وقد تم إدراج سندات بنك دبي التجاري البالغ قيمتها 600 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي بتاريخ 21 أكتوبر، 2020.

والجدير بالذكر أن بنك دبي التجاري هو أحد أقدم البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لعملائه من أفراد ومؤسسات، بما في ذلك إدارة النقد، والتمويل التجاري، والخزينة، وتمويل المشاريع، وبطاقات الائتمان، والرهون العقارية. كما اعتمد البنك في جميع قطاعات العملاء الأساسية عددًا من التقنيات والحلول الرقمية المعترف بها.