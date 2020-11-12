البداية من مصر.. مدينة "الشيخ نجار" الصناعية السورية تتخذا قرارا هاما لعودة عجلة الإنتاج

اتخذت مدينة الشيخ نجار الصناعية في سوريا قرارا من شأنه أن يشجع الكثير من أصحاب المنشآت الصناعية السورية الذين تسببت الحرب بخروجهم من البلاد على العودة إلى منشآتهم في سوريا.

وافق مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، على منح المستثمرين السوريين إمكانية نقل آلاتهم ومصانعهم إلى مقاسمهم داخل المدينة الصناعية بغض النظر عن توافق الصناعة المراد نقلها مع منطقة المقسم في المدينة الصناعية.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تستقطب المستثمرين السوريين والصناعيين المتواجدين في الخارج، حيث تعمل على تسهيل نقل آلياتهم ومعداتهم ومباشرة العمل في مقاسمهم داخل المنطقة الصناعية.

ومنحت المدينة الصناعية الموافقة لمستثمرين اثنين لنقل خطوط إنتاجهم من مصر إلى مقاسمهم في المدينة الصناعية في الشيخ نجار "دون النظر إلى نوع صناعة المقسم".

وشدد محافظ حلب، حسين دياب الذي ترأس الاجتماع، على أهمية تطبيق هذه الإجراءات والتسهيلات بهدف عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد في البلاد.

ومنح المجلس جميع الصناعيين المخصصين في المدينة مهلة لغاية شهر آذار القادم لاستكمال تراخيص البناء وتسديد رسوم الترخيص وفق الأسعار المحددة والبالغة 18500 ليرة سورية للمتر المربع الواحد.

بالإضافة إلى ذلك منح المجلس الموافقة على إعطاء مهلة للصناعيين "المنتهية رخص البناء العائدة إليهم لتقديم طلبات لتمديد رخصهم لغاية نهاية العام الجاري" ومعالجة جميع الطلبات المقدمة بهدف عودة عجلة الإنتاج في البلاد.

وبدوره، أشار مدير المدينة الصناعية في حلب حازم عجان، إلى أن عدد المنشآت المنتجة وصل إلى 670 منشأة من مختلف الصناعات.