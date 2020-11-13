النفط الليبية: رفعنا الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل يوميا وقد نتوقف بالكامل

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الجمعة، رفع إنتاج النفط في البلاد إلى أكثر من مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أنها قد توقف الإنتاج بالكامل.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن ارتفاع الإنتاج يعود إلى "جهود العاملين بقطاع النفط في مختلف مناطق ليبيا، الذين تمكنوا من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، والتي لم تكن لتتحقق لولا تكاتفهم، وجهودهم الاستثنائية التي بُذلت في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف المالية الحالية التي يمرّ بها القطاع".

كما أشارت المؤسسة في البيان إلى أنها قد لا تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، بل من الممكن انخفاضها أو إيقافها بالكامل، في ظل عرقلة بعض الجهات لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد الوطن من جديد.

كما نوهت المؤسسة بأنها تواجه صعوبات مالية كبيرة وشحا كبيرا في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع، وتأخر كبير في مرتبات شركاتها الخدمية.

هذا وأعلنت شركة "الهروج" للعمليات النفطية في ليبيا، في وقت سابق، البدء في عملية تصدير مليون برميل نفط خام من ميناء رأس لانوف.