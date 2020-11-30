الأردن... نحو 24% نسبة البطالة خلال الربع الثالث من 2020

كشفت معطيات رسمية عن ارتفاع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) في تقريرها، اليوم الاثنين، إن معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2020 بلغ 23.9% بارتفاع مقداره 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة عمون الإخبارية (خاصة).

وخلال الربع الثالث من 2020 بلغ معدل البطالة للذكور 21.2% بارتفاع 4.1% عن الفترة المماثلة من 2019.

فيما بلغ معدل البطالة بين النساء 33.6% بارتفاع 6.1% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وكان معدل البطالة مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 27.7% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وتشير المعطيات إلى أن 53.1% من العاطلين عن العمل في الأردن هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، فيما كانت مؤهلات 46.9% من العاطلين أقل من الثانوي.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة، و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 53.1% و45.0% لكل منهما على التوالي.

وتصدرت الطفيلة (جنوب) أكثر محافظات المملكة تفشيا للبطالة بنسبة بلغت 28.5%، بينما جرى تسجيل أدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك (جنوب) بنسبة بلغت 18.4%.

وبحسب المعطيات ذاتها، فأن غالبية العاملين (85.6%) هم مستخدمون بأجر (83.1%) للذكور مقابل (96.5%) للإناث.

والخميس الماضي، قالت مؤسسة موديز العالمية، إن فيروس كورونا قد فاقم تحديات الدين العام في الأردن، وتسبب بزيادة الدين العام، وساهم في زيادة نسبة البطالة والنمو الضعيف.

وتوقعت "موديز" أن تستمر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، وانكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3% العام الحالي، وأن تصل البطالة إلى ضعف الرقم المعلن.