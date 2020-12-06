إيجابيات أستخدام محرك السيارة الروسية "أوروس" للطائرات

أوضح ميخائيل غوردين، المدير العام لمجموعة الأبحاث التي قامت بتطوير محرك "كورتيج" إيجابيات أستخدام محركات السيارة المحلية "أوروس" للطائرات.

وأضاف غوردين "هذه قصة مربحة للغاية، لأن الإنتاج المتسلسل لمحركات السيارات أسرع. تصنع السيارات بمئات الآلاف، لذا فإن تكلفة هذا المحرك ستكون مقبولة وتنافسية للغاية.

وتابع غوردين "يتطلب تكييف المحرك من مشروع "كورتيج" وإدخاله للطائرة معالجة العديد من الأنظمة، لكن القاعدة الأساسية تبقى دون تغيير عمليا.

وقال غوردين "لا يهم أن بعض مكونات المحرك ما زالت تأتي من الخارج، الشيء الرئيسي هو أنه يمكن إنتاجها بالكامل في روسيا، والتكنولوجيا ملك لروسيا".

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية، دنيس مانتوروف، في وقت سابق أن محرك السيارة الفخمة "أوروس" سيستخدم، أيضا في الطائرات الصغيرة، حيث اتضح أنه صغير الحجم وقوي وبأقصى كفاءة.

يشار إلى أن سيارة "أوروس" الرئاسية تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب، أجنبي من إنتاج "بورش" بقوة 600 حصان، وروسي هجين بقوة 860 حصانا و12 أسطوانة وسعة 6,6 ليتر.