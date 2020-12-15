صندوق النقد يصرف 148 مليون دولار للأردن

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد".

ووافق المجلس كذلك، على "تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن وفقا لـ"عمون".

وفي ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 – 2022، لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير".

وباستكمال المراجعة، "سيتاح حوالي 148 مليون دولار مباشرة"، وفق بيان الصندوق.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 148 مليون دولار لدعم احتياجات #الأردن التمويلية لمواجهة تداعيات #كوفيد19https://t.co/fNS73iAsFQ — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) December 15, 2020

وبهذا، "يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى حوالي 689 مليون دولار، من بينها مشتريات بقيمة نحو 401 مليون دولار خلال شهر أيار/ مايو من خلال أداة التمويل السريع"، بحسب البيان.