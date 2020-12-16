تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية

تراجع سعر الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وشهدت أسعار الجنيه تراجعا أمام معظم العملات الأجنبية، في البنوك العاملة في السوق المحلية، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

ووصل سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل سعر اليورو نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.01 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الفرنك السويسري 17.64 جنيه للشراء، و 17.78 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 15.07 جنيه للشراء، و15.21 جنيه للبيع.

يشار إلى أسعار العملات الأجنبية في مصر، شهدت حالة من التباين أمام الجنيه المصري، وذلك على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرا كاملا.