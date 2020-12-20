الصين تشهد نموا كبيرا لصناعة ألعاب الهاتف المحمول في السوقين الداخلي والخارجي

أظهرت نتائج بيانات ارتفاع إيرادات صناعة ألعاب الهاتف المحمول في الصين بنحو 32.61 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 210 مليارات يوان (حوالي 32 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

وارتفع الرقم بـ 51.5 مليار يوان عن عام 2019، وفقا لتقرير صدر في مؤتمر سنوي لصناعة الألعاب الصينية في مدينة قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

وتوقع التقرير أن إجمالي إيرادات صناعة الألعاب في البلاد سيصل إلى حوالي 280 مليار يوان هذا العام، بزيادة 20.71 بالمئة على أساس سنوي.

وفي السوق الخارجية، حققت الألعاب المطورة في الصين 101 مليار يوان، متجاوزة 100 مليار يوان لأول مرة بنمو ممتاز بنسبة 33.25 في المائة على أساس سنوي، وفقا للتقرير.

واستمرت الأسواق التقليدية مثل اليابان وأوروبا الغربية في تحقيق معدل نمو مرتفع، فيما أصبحت البرازيل ومجموعة من البلدان الأخرى مستوردين رئيسيين للألعاب المصنوعة في الصين، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".