عودة تداولات البورصة المصرية بعد توقف نصف ساعة بسبب "خسائر كبيرة"

أعادت إدارة البورصة المصرية التداول مجددا، اليوم الاثنين، بعدما توقف لمدة نصف ساعة بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.

وأوقفت البورصة التداولات لمدة تتراوح من 10 إلى 30 دقيقة تحت ضغط هبوط كبير للمؤشرات تأثرا بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، ومخاوف المستثمرين بشأن أسواق المال.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي 11.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 642.126 بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 إلى من 2.15% منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط إلى مستوى 10656 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.66%.

ثم عاد التداول مرة أخرى بعد توقف دام نصف ساعة للحد من الخسائر.

وأعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".