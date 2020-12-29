الكويت تعيد الرحلات الجوية التجارية للعمل في 2 يناير

أعلنت الكويت عن استئناف الرحلات التجارية الجوية بدءا من 2 يناير المقبل.

وحسب صحيفة "القبس" المحلية، أكدت الإدارة العامة للطيران المدني، أن الرحلات التجارية تعود للعمل بدءا من فجر 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي، صالح الفداغي، إن القرار يأتي بناء على قرار لمجلس الوزراء.

وتابع أنه يتم مراجعة القرارات الخاصة بالعمل طبقا لمستجدات انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الكويتي برئاسة صباح خالد الحمد الصباح رئيس المجلس.

وأكد وزير الصحة الكويتي عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في بلاده، وسوف تراجع القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار الفيروس.