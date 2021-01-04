انخفاضات متتالية لسعر "بيتكوين" ويصل إلى 27 ألف و805 دولارا

واصلت عملة "بيتكوين" الرقمية، اليوم الاثنين 4 يناير/كانون الثاني، انخفاضها بنسبة وصلت إلى 14% تقريبا.

وسجلت بيتكوين سعرا وصل إلى 27 ألف و805 دولار أمريكي، متراجعا بعد تحقيق مكاسب كبيرة خلال عطلة العام الجديد.

وارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم بأكثر من 30 ألف دولار لأول مرة يوم السبت، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 34800 دولار في اليوم التالي.

حيث واصل المستثمرون المراهنة على أن العملة الرقمية في طريقها لتصبح أصلًا رئيسيًا.

وكانت بيتكوين قد تخطت في نهاية العام الماضي لأول مرة حاجز الـ20 ألف دولار، بعد تزايد الاهتمام بها مع شريحة المستثمرين الأكبر، على الرغم بانتشار سلالة كورونا الجديدة.

وكانت بعض الدول قد اتخذت قرارا بتعليق حركة الطيران مع الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من الفيروس، نظرا لما قيل من أن هذه السلالة أشد فتكا من سابقتيها.

وأعلنت بريطانيا في الفترة الماضية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إجراءات شديدة اتخذتها السلطات هناك وصلت إلى إغلاق بعض المناطق.