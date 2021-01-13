البورصة المصرية تربح ملياري جنيه في نهاية تعاملات اليوم

ربح رأس المال السوقي في نهاية تعاملات جلسة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، 2 مليار جنيه، وشهد ارتفاعا جماعيا للمؤشرات.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11388 نقطة، للجلسة السادسة على التوالي، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2310 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13812 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4393 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات مرتفعة بلغت 1.6 مليار جنيه.

وبحسب موقع صحيفة "المال"، أكد محللون فنيون أن هناك انتعاشة تلازم البورصة المصرية منذ تخطيها مستوى المقاومة 11100 نقطة على الأجل القصير، مدعومة بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا وقدرة الحكومة على السيطرة على الوباء.