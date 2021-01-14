ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة

أعلنت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ارتفع في عام 2020 بنسبة 8.3 بالمئة إلى 586.72 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد ارتفع حجم الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2020 بنسبة 7.9 بالمئة إلى 451.81 مليار دولار، في حين استوردت الولايات المتحدة سلع إلى الصين بقيمته 134.9 دولار مليار، بزيادة 9.8 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وفي نهاية عام 2019 بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين على خلفية حرب تجارية مطولة بين أكبر اقتصادين في العالم - 541.22 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 14.6 بالمئة عما كان عليه في عام 2018.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في ألأونه الأخيرة لأسباب، عدة أبرزها تناقضات تجارية ، والوضع في هونغ كونغ ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية ، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح. في كل هذه القضايا ، لدى واشنطن مطالبات جادة لبكين.