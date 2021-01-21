أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بفضل آمال التحفيز الأمريكي

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الخميس بفضل آمال حيال خطة تحفيز أمريكي كبيرة في ظل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، بينما يتطلع المستثمرون إلى البنك المركزي الأوروبي لاستقاء مؤشرات بشأن المتانة الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، ليبلغ مستوى مرتفعا جديدا لم يحققه منذ فبراير/ شباط، فيما حققت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك والشركات الصناعية أكبر قدر من المكاسب.

وبلغت الأسهم الآسيوية ونظيراتها في وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة بعد أن تولى بايدن منصبه أمس الأربعاء ووقع على عدة أوامر تنفيذية شملت عودة أمريكا إلى اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية الميسرة دون تغيير في وقت لاحق اليوم، لكنه سيبقي الباب مفتوحا أمام المزيد من التحفيز إذ تضفي الموجة الثانية لانتشار كوفيد-19 قتامة على التوقعات الضعيفة بالفعل.

وبين الأسهم الفردية، ربح سهم ساندفيك 1.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة أدوات قطع المعادن ومعدات التعدين عن أرباح فصلية تفوق توقعات المحللين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وارتفع سهم سلنيكس لتشغيل أبراج الهاتف المحمول في إسبانيا 3.2 بالمئة وصعد سهم مجموعة دويتشه تليكوم الألمانية للاتصالات 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركتان عن جمع أنشطتهما للأبراج في هولندا.

وعلى المستوى الأمريكي نفسه أغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية في الارتفاع.

فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.86 نقطة بما يعادل 0.83% ليصل إلى 31188.38 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 52.94 نقطة أو 1.39% مسجلا 3851.85 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 260.07 نقطة أو 1.97% إلى 13457.25 نقطة.