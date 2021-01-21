شركات اتصالات صينية تطلب مراجعة قرار شطبها من بورصة نيويورك

قالت شركات الاتصالات "تشاينا يونيكوم هونغ كونغ" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا تليكوم"، اليوم الخميس، إنها طلبت من بورصة نيويورك مراجعة قرارها بشطب شهادات الإيداع الأمريكية لها.

وشطبت بورصة نيويورك، بعد بعض التذبذب، شركات الاتصالات الصينية الثلاث، في وقت سابق من الشهر الجاري، عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر على الأمريكيين الاستثمار في الشركات العامة التي تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.

وأدى الحظر الأمريكي إلى تداعيات أوسع نطاقا على الشركات، إذ باع المستثمرون الأمريكيون سريعا حصصهم وحذفت شركات المؤشرات الأسهم من مؤشراتها القياسية.

وحذفت شركات المؤشرات "إم.إس.سي.آي" و"فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز"، داو جونز شركات الاتصالات من مؤشراتها القياسية هذا الشهر، مما محا 5.6 مليار دولار من القيمة المجمعة لأسهمها المتداولة في هونغ كونغ.

وقالت الشركات إن المراجعة التي ستجريها بورصة نيويورك مقررة في غضون 25 يوما من إفصاحاتها الصادرة يوم الأربعاء، وإنها طلبت سريان تعليق التداول على أسهمها لحين الانتهاء من النتيجة، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية في الارتفاع.

فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.86 نقطة بما يعادل 0.83% ليصل إلى 31188.38 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 52.94 نقطة أو 1.39% مسجلا 3851.85 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 260.07 نقطة أو 1.97% إلى 13457.25 نقطة.