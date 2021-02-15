أوكرانيا والإمارات توقعان عدة اتفاقيات بقيمة إجمالية تفوق 3 مليارات دولار

وقعت أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، مذكرات واتفاقيات بقيمة إجمالية تزيد عن 3 مليارات دولار.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية في بيان: "في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقع الوفد الأوكراني عددًا من المذكرات والعقود بقيمة إجمالية تفوق 3 مليارات دولار".

وتم توقيع مذكرات تفاهم بين صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني وصندوق "مبادلة" للاستثمار، تهدف إلى تعميق التعاون في إطار تطوير مشاريع استثمارية واعدة.

وجاء في نص البيان: "توقيع مذكرات تفاهم بين صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني وصندوق مبادلة للاستثمار، وتعميق التعاون في إطار تطوير مشاريع استثمار واسعة النطاق ومشاركة الإمارات في برنامج خصخصة أملاك الدولة في أوكرانيا".

بالإضافة إلى ذلك، وقعت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا مذكرة تعاون مع شركة "إنتلماكس" لإدارة الاستشارات، التي تنص على التعاون في إنشاء منصة لتبادل الملكية الفكرية وضعت في أساسها تكنولوجيا "فانتوم بلوك تشين".

كما تم التوقيع على وثائق في مجال الدفاع وفي إطارها، نوقشت على وجه الخصوص إمكانية بناء مصانع مشتركة خارج أوكرانيا وفي القطاع الزراعي والتي تنص على إنشاء مركز زراعي وشركة تجارية بهدف ضمان الأمن الغذائي".

كما لفت البيان إلى إمكانية فتح صندوق سيادي أوكراني لاستثمارات مشتركة.

واختتم البيان بالقول إنه "إلى جانب ذلك، وقعت 18 شركة أوكرانية خاصة، بما في ذلك "إنتيربايب" و"دراغون كابيتال"، و"دي تي إي كيه" و"يونيت سيتي" و"إيست وان" و"يو إم جي" و"أو فيوتشور فورتيور " وغيرها مذكرات تفاهم مع صندوق الاستثمار "مبادلة" الحكومي.

هذا ويقوم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 14 و15 شباط/ فبراير الجاري.