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    العملة الرقمية الأم بيتكوين

    بيتكوين ترتفع إلى أكثر من 52 ألف دولار

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    قفزت العملة المشفرة "بيتكوين" إلى ما فوق الـ52 ألف دولار عند إغلاق التعاملات أمس الأربعاء.

    وبحسب موقع "سي بي إن سي" ارتفعت العملة المشفرة "بيتكوين" إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 52340 دولارًا.

    بيتكوين
    © AFP 2021 / NICOLAS TUCAT
    وصل سعرها لـ50 ألف دولار... ما أسباب ارتفاع عملة "بيتكوين" ومستقبل العملات الرقمية؟

    وكان المدير التنفيذي لشركة "إنترماركت استراتيجي" أشرف العايدي، قد أكد أن الهدف الجديد لسعر "بيتكوين" بعد تجاوزها حاجز الـ50 ألف دولار، هو سعر الـ75 ألف دولار.

    وقال العايدي في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، إن القيمة السوقية لبيتكوين تقترب من تريليون دولار، مشيرا إلى أن سعر بيتكوين سوف يتراجع على أقل تقدير بنسبة 15% في الفترة القريبة.

    وأوضح أن "هذه العملة هي الظاهرة الوحيدة في السوق التي من الممكن أن تهوي 15 و30% في يوم واحد ثم ترتفع 15 و40% في اليوم الثاني".

    وطرح الارتفاع الجنوني في سعر عملة بيتكوين تساؤلات بشأن مستقبل العملات الرقمية، في ظل التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

    يشار إلى أن "بيتكوين" قد تم تداولها لأول مرة في عام 2009، بعد وقت قصير من الأزمة المالية العالمية، مع تحول ضمن الاحتجاجات ضد النظام المصرفي إلى شيء من "الذهب الرقمي" الذي بدأ في جذب المستثمرين العاديين.

    ويبدو أن البنوك الاستثمارية الكبرى في وول ستريت تتجه نحو عملة البتكوين، حيث قال "جابمورجان" إنه يبحث بجدية هذه الفئة من الأصول، في حين ظهر اهتمام من "جولدمان ساتشز" بالعملات المشفرة.

    أيضا فقد أعلن جاك دورسي مؤسس موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيتعاون مع جاي زي مغني الراب من أجل إنشاء مؤسسة تهدف لأن تصبح "البيتكوين" عملة الإنترنت.
    وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب دورسي "أنا وجاي زي سنقدم 500 بتكوين كمنحة جديدة تحمل اسم بي ترست لتمويل تطوير البيتكوين، ستتركز في بادئ الأمر على فرق في أفريقيا والهند".

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