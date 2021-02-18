خبير اقتصادي ينصح اللبنانيين: لا تبيعوا دولاراتكم ولا تنخدعوا بارتفاع سعره

نصح الخبير الاقتصادي اللبناني ​وليد أبو سليمان​، مواطنيه بعدم الانخداع بارتفاع سعر الدولار، مؤكدا ضرورة عدم قيامهم بعملية بيع ما يملكونه من دولارات إلا للضروريات.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد قال أبو سليمان: معلقا على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​: "لا تكترثوا لسعر صرف الدولار الآخذ في التحليق، لا تقعوا ضحيّة الهلع والتلاعب بسعر الصرف".

ونصح أبو سليمان مشددا: "لا تبيعوا دولاراتكم إلّا لتأمين الحاجات الأساسيّة والضروريّة".

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد واصل ارتفاعه، حيث وصل إلى 9500 ليرة لبنانيّة.

ويأتي تراجع الليرة اللبنانية، أمام الدولار، وسط أزمة نقص الاحتياطيات الأجنبية في مصرف لبنان، التي تتزايد منذ نهاية 2019، الأمر الذي ولد ضغوطاً متزايدة في تأمين الاحتياجات الأساسية المدعومة منه وعلى رأسها الدواء.

إلا أن بيانات مجلس الذهب العالمي، تظهر عدم مساس البنك المركزي اللبناني باحتياطيات الذهب لديه، مع بقائها مستقرة عند 286.8 طن، وفق أحدث بيانات صدرت مطلع فبراير/شباط الجاري.

وشهدت الليرة اللبنانية تدهوراً كبيراً في السوق السوداء منذ نوفمبر/ تشرين الأول 2019 حتى اليوم، وتضاعف سعر صرفها ما يقل قليلاً عن الـ7 مرات، ترافق هذا الانهيار مع تضخم طاول كل السلع والخدمات.

لا تكترثوا لسعر صرف الدولار الاخذ في التحليق، لا تقعوا ضحية الهلع والتلاعب بسعر الصرف.. لا تبيعوا دولاراتكم الا لتأمين الحاجات الاساسية والضرورية.#الدولار #لبنان #Lebanon #Dollar — walid abousleiman (@wabousleiman) February 18, 2021

والشهر الماضي، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انتهى، "ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق"

وأكد سلامة على أن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يصر على جراء البلاد إصلاحات اقتصادي حقيقية وتشكيل حكومة قبل البدء ببرنامج مساعدات.