الأكثر في تاريخها... الصين تنفق 378 مليار دولار على البحث العلمي في عام 2020

وصل إنفاق الصين على جهود البحث والتطوير، إلى مستوى غير مسبوق مرتفع بلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وقال المكتب في بيان، اليوم الأحد، إن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير ارتفع بنسبة 10.3% عما كان عليه في العام السابق إلى 2.44 تريليون يوان (377.8 مليار دولار).

لكن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال 5 سنوات وتقارن بـ12.5% في 2019. تخضع بيانات نفقات البحث والتطوير الصادرة اليوم للمراجعة، مع توقع حصيلة 2020 النهائية في وقت لاحق من هذا العام.

من المقرر أن تعلن بكين بالتفصيل عن تدابير إضافية، تهدف إلى دعم الاعتماد على الذات في التكنولوجيا والابتكار خلال المؤتمر الشعبي الوطني الذي ينطلق هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

كما سيعلن الحزب الشيوعي الحاكم عن أهداف اقتصادية وأخرى سياسية لهذا العام، وللسنوات الخمس المقبلة، وحتى عام 2035، في تجمعه السنوي.

أعطت السياسات الأمريكية التي تسعى لاحتواء الصعود المتسارع للصين، دافعا قويا لبكين من أجل لاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

تعهدت الصين بتسريع تطوير تقنيات الجيل الخامس وتصنيع أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات التي يُنظر إليها على أنها بالغة الأهمية للمرحلة التالية من التنمية الاقتصادية.