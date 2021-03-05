الأسهم الأوروبية تتراجع في ختام التداولات لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات، اليوم الجمعة 5 مارس/آذار، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.8 بالمائة إلى مستوى 408.6 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 بالمائة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وانخفض "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 6630.5 نقطة، لكنه حقق ارتفاعا أسبوعيا بنحو 2.3 بالمائة.

كما تراجع مؤشر "داكس" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 13920.6 نقطة، بينما صعد بنسبة مماثلة خلال الأسبوع الجاري.

وهبط "كاك" الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة إلى مستوى 5782.6 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 1.4 بالمائة.

وانخفضت أسهم السفر والترفيه بنحو 4 بالمائة، لتقود خسائر البورصات الأوروبية.

ويأتي تراجع الأسهم الأوروبية مع تحول نظيرتها الأمريكية للهبوط، وذلك رغم بيانات التوظيف الإيجابية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 379 ألف وظيفة في الشهر الماضي.