البيتكوين يسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت العملة المشفرة الأكثر شعبية "بيتكوين" رقما قياسيا جديدا، وتجاوزت 60 ألف دولار، وفقا لبيانات التداول.

ووفقا لمنصة "Binance" وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارًا من 14:29 بتوقيت موسكو، نما سعر البيتكوين بنسبة 5.77% لتصل إلى 60104 ألف دولار.

منذ نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، نمت قيمة البيتكوين لمدة أربعة أسابيع متتالية.

وفي الأسبوع الأخير من شهر شباط/ فبراير، انخفضت قيمة العملة المشفرة بشكل حاد بعد أن وصلت إلى رقم قياسي تاريخي جديد بلغ 58.352 ألف دولار. حيث انخفض سعر البيتكوين في 22 فبراير إلى 50 ألف دولار، وفي 26 فبراير انخفض سعره إلى حوالي 44.5 ألف دولار. ثم ارتفع السعر مرة أخرى.

dذكر أن عملة "بيتكوين" دخلت سوق العملات المالية بشكل مفاجئ حتى باتت اليوم تنافس عملات مالية لها باع وتاريخ طويل في الأسواق المالية.