النفط يواصل الارتفاع وخام برنت يتجه لمستوى 70 دولارا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، واتجه خام برنت نحو مستوى 70 دولارا للبرميل، مدعوما بتخفيضات الإنتاج من كبار المنتجين والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار50 سنتًا، أو 0.72%، إلى 69.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل/نيسان 66.13 دولار للبرميل، مرتفعًا 52سنتًا، أو 0.79%، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهرت البيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتسارع نمو الناتج الصناعي الصيني، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفعت إنتاج مصافي التكرير 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، قررت في وقت سابق من هذا الشهر تمديد معظم تخفيضات الإمدادات حتى أبريل.