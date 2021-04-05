أثرياء يجنون 51 مليار دولار من وراء ارتفاع أسعار النفط العالمية

أصبح المستثمرون الأثرياء في قطاع النفط حول العالم، أكثر ثراءً في الربع الأول من عام 2021، حيث أضافوا إلى صافي ثرواتهم مجتمعة 51 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط وعودة ثقة المستثمرين في مخزونات النفط المفرطة العقاب.

وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، شهد الأمريكي هارولد هام، ارتفاع صافي ثروته بمقدار 3.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام لتصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي ابتداءً من 2 أبريل/ نيسان. قفزت أسهم شركة "كونتيننتال ريسورسز" التي أسسها هام بنسبة 59% منذ بداية العام.

شهد الملياردير الهندي جوتام أداني، الذي له أعمال في الموانئ والسلع وتوليد الطاقة، ارتفاعًا في صافي ثروته بمقدار 23.3 مليار دولار أمريكي إلى 57.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول. كانت هذه أكبر زيادة في ثروة ملياردير حتى الآن في أي مكان في العالم هذا العام.

في المجموع، شهد أثرياء الطاقة على مستوى العالم قفزة في صافي ثرواتهم المجمعة بنحو 10 في المئة في الربع الأول، وهو أعلى نمو في ثروة أي مجموعة من المليارديرات في مؤشر "بلومبيرغ".

استعد المستثمرون في الأشهر الأخيرة لانتعاش قطاع الطاقة، الذي تحمل وطأة صدمة العام الماضي من انهيار أسعار النفط والطلب عليه بسبب الوباء.

كان قطاع الطاقة هو الأفضل أداءً في سوق الأسهم الأمريكي منذ بداية العام. ارتفعت بعض الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع أسعار النفط منذ بداية عام 2021، حيث حول المستثمرون انتباههم إلى الصناعات التي يتوقع أن تستفيد أكثر من الانتعاش الاقتصادي.