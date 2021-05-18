استئناف الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا يرفع سعر النفط

واصلت أسعار النفط التقدم اليوم الثلاثاء، مستندة إلى آمال في تعاف قوي للطلب على الوقود، بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، إثر تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار حالات الإصابة بكوفيد-19.

وبحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 69.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 66.45 دولار للبرميل.

كان الخامان قد ربحا أكثر من واحد في المئة أمس الاثنين.

وقال شيوكي تشين، كبير المحللين في "سنوارد تريدينج":"وراء المكاسب، هناك تفاؤل متزايد حيال تعاف قوي (للطلب على) البنزين وأنواع الوقود الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا في ضوء تخفيف قيود مختلفة مرتبطة بالجائحة".

وأضاف: "هناك مخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة في آسيا، لكن حل ذلك مسألة وقت مع توزيع اللقاحات".

استؤنفت أنشطة اقتصادية في بريطانيا أمس الاثنين، مما أعطى 65 مليون شخص قدرا من الحرية بعد إغلاق لمدة أربعة أشهر بسبب كوفيد-19. ومع تسارع معدلات التطعيم، خففت فرنسا وإسبانيا القيود، وفتحت البرتغال وهولندا المجال أمام نشاطات السفر.

وفي الولايات المتحدة، لن تعد ولاية نيويورك تشترط وضع الكمامات في معظم الأماكن العامة بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيمات ضد كوفيد-19 بالكامل اعتبارا من يوم الأربعاء، كما تستأنف مناطق أخرى أنشطة اقتصادية فيها، بحسب ما نقلت "رويترز".

في المقابل، سجلت سنغافورة أكبر عدد من الإصابات المحلية منذ شهور، وشهدت تايوان ارتفاعا في وتيرة الإصابات، وأعاد البلدان إجراءات العزل العام.

و في الهند، ثاني أكثر الدول تضررا من الجائحة، أظهرت بيانات أولية أمس أن المبيعات المحلية لمصافي التكرير الحكومية من البنزين والديزل تراجعت بمقدار الخمس في النصف الأول من مايو أيار مقارنة مع الشهر السابق، إذ أثرت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة على الأنشطة الصناعية والاستهلاك.