إلون ماسك يحدد موقفه من العملات الرقمية والمشفرة

حدد الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إلون ماسك موقفه من "الحرب" الجارية بين العملات الورقية والمشفرة.

وفي تغريدة على "تويتر"، عبّر ماسك عن دعمه للعملات المشفرة، قائلاً إنه يفضل العملات المشفرة.

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2021

وقال ماسك رداً على أحد مستخدمي "تويتر": "المعركة الحقيقية هي بين النقود الورقية والعملات المشفرة". وأضاف ماسك: "بشكل عام، أنا أؤيد هذه الأخيرة".

النقود الورقية هي عملة تصدرها الحكومة ولا تكون مدعومة بسلعة مادية، مثل الذهب أو الفضة، بل تدعمها الحكومة التي أصدرتها.

قارن ماسك سابقًا عملة البيتكوين بالنقود الورقية، حيث غرد في ديسمبر/كانون الأول، أن "البيتكوين يكاد يكون مثل النقود الورقية".

بعد شهرين، أوضح في تغريدة أخرى: "عندما يكون للعملة الورقية فائدة حقيقية سلبية، فإن الأحمق فقط لن يبحث في أي مكان آخر. وفي جوابه حول ما إذا كان الحال مع بيتكوين كما هو الوضع في النقود الورقية. قال ماسك: "تقريبًا".

كانت تغريدات الملياردير المنتظمة حول العملات المشفرة ترسل قيمًا لعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى صعودًا وهبوطًا طوال الوقت.