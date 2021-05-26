الذهب يخترق حاجز 1900 دولار للأوقية

تخطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لـ"رويترز"، بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1905.36 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني.

ونقلت "رويترز"، عن الشريك الإداري في "إس.بي.آي أست مانجمنت"، ستيفن إينيز، قوله إن "انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا".

وأضاف أنه "حتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (مجلس الاحتياطي الاتحادي) سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا. ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية".

وأوضح أن "مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيدا".

وفي السياق، قبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2796.62 دولار للأوقية، وتقدمت الفضة 0.6 في المئة إلى 28.14 دولار، وقفز البلاتين 1.2 في المئة إلى 1205.38 دولار.