وكالة: أسواق الخليج تنتعش بدعم من القطاع المالي

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم القطاع المالي فيها، غير أن بورصة أبوظبي خالفت الاتجاه وتكبدت خسارة.

وبحسب وكالة "رويترز"، صعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 في المئة، مدعوما بارتفاع 0.2 في المئة لسهم مصرف الراجحي وزيادة 0.3 في المئة لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية.

كما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية في مارس/ آذار 75 في المئة على أساس سنوي إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9 في المئة إلى 22.4 مليار ريال.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 في المئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 1.2 في المئة، في حين صعد سهم بنك دبي الإسلامي 0.4 في المئة.

وأصدر قاض في أبوظبي حكما لصالح بنك "دبي الإسلامي" وضد مديري "إن.إم.سي"، في قضية قد تعقد إعادة هيكلة ديون شركة الرعاية الصحية الخاصة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وواجهت "إن.إم.سي" متاعب العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من أربعة مليارات دولار ووضع أنشطتها العاملة في الإمارات تحت الوصاية الإدارية في محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.6 في المئة، متأثرا بانخفاض سهم أكبر مصارفعا بنك أبوظبي الأول 1.7في المئة.

وارتفع المؤشر القطري الرئيسي 0.4 في المئة، مدعوما بزيادة 3.2 في المئة لسهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر.