كوريا الجنوبية تؤكد عزمها فرض ضريبة دخل على أرباح العملات المشفرة

أكدت الحكومة الكورية عزمها فرض ضريبة دخل بنسبة 20% على أرباح رأس المال الناتجة عن معاملات العملات المشفرة.

وبحسب وكالة "يونهاب"، أعلنت الحكومة الكورية أنها ستفرض بداية من العام المقبل ضريبة دخل على أرباح معاملات العملات المشفرة.

ياتي إعلان الحكومة الكورية، فيما تتزايد طلبات المستثمرين بتأجيل فرض هذه الضريبة.

وأوضحت الحكومة أن قرارها نابع من تصنيف مكاسب رأس المال الناتجة عن معاملات العملات المشفرة على أنها "دخل آخر"، مطالبة بضرورة الإبلاغ عن مكاسب الأصول الافتراضية عند تقديم ضرائب الدخل العام في مايو/ أيار 2023.

وكان وزير المال الكوري هونغ نام-كي قد أكد سابقا، أن حكومة بلاده ستفرض ضريبة على معاملات العملة المشفرة، لافتا إلى أنها تصنف هذه المعاملات على أنها "أصول افتراضية"، وليست عملات افتراضية.

يشار إلى أن عدد شركات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية بلغ 60 شركة، ابتداءً من 20 مايو الجاري، من بينها 20 شركة حصلت على شهادات نظام إدارة أمن المعلومات لإثبات أن أنظمة حماية المعلومات الخاصة بها آمنة.