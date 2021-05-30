ارتفاع القروض البنكية المتعثرة في تركيا إلى 570 مليار ليرة

ارتفعت القروض البنكية المتعثرة في تركيا إلى 570 مليار ليرة، وهو ما يقارب "67 مليار دولار أمريكي.

وبحسب "صحيفة زمان" التركية، فإن العملاء المتعثرين في سداد قروضهم البنكية داخل تركيا، ارتفعت قيمة قروضهم خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 50 مليار ليرة، ليصل الإجمالي إلى 570 مليار ليرة.

تركيا.. القروض المتعثرة ترتفع إلى 570 مليار ليرة واتجاه نحو تعويمهاhttps://t.co/3tOngQif1I pic.twitter.com/ilFpT3dANP — Zaman Arabic جريدة زمان التركية (@zamanarabic) May 30, 2021

ونقلت الصحيفة أنباء تفيد إصدار وزير الخزانة والمالية التركي تعليمات للبنوك بتعويم القروض المتعثرة.

وأكدت أن تقرير للبنك المركزي التركي لفت إلى أن العملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مفيدا أن قروض العملات الأجنبية تبلغ نحو 54.8% منها.

وعزا تقرير المركزي التركي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة إلى تطورات مؤشر العملات في تلك الفترة، مؤكدا أن له تأثيرا على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة.

وكشف التقرير عن أن 46% من زيادة القروض التي وقعت منذ مارس/ آذار من العام الماضي، سببها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.