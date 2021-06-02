الطاقة الدولية: الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ستشهد انتعاشا هذا العام

أظهر تقرير سنوي جديد صدر، اليوم الأربعاء، عن وكالة الطاقة الدولية بأن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ستزداد في عام 2021، بنسبة 10 في المئة تقريبا، مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد أن استردت معظم انخفاض العام الماضي.

موسكو - سبوتنيك. ويضيف التقرير أنه مع عودة حجم الاستثمارات في مجال الطاقة إلى مستويات ما قبل الأزمة، سيتحول هيكلها لصالح قطاع الكهرباء، حيث إنه بحلول نهاية العام، وفقا للتقرير، ستزيد الاستثمارات العالمية في قطاع الكهرباء بنحو 5 في المئة، لتصل إلى أكثر من 820 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على مدى التاريخ.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات في مجالي التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، فإن حجمهما، بحسب الوكالة، سيزداد بنحو 10 في المئة، حيث ستتعافى شركات النفط والغاز مالياً من أزمة العام الماضي، غير أن تكاليفها ما زالت تقل كثيرا عما كان هو حال هذه التكاليف قبل الأزمة.

يذكر أنه في العام الماضي، كانت الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة هي الأدنى على الإطلاق، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا.