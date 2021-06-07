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    سبائك ذهب

    تداول الذهب عبر الإنترنت ... الطرق المثالية لجني الأموال وأنت جالس في منزلك

    © REUTERS / Ajay Verma
    اقتصاد
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    هل تريد معرفة كيفية الاستثمار في تداول الذهب عبر الإنترنت؟ تعرف على خصائص الذهب وافهم بطرق بسيطة كيف يمكنك بدأ تداول هذا المعدن الثمين أونلاين، وأهم العوامل المؤثرة على سعره.

    من منا لا يحب الذهب، ذلك المعدن النفيس الباهظ الثمن والمرتبط منذ قرون سحيقة بقيم مالية وثقافية عالية، ولكن يجهل الكثير منا فكرة تداول الذهب عبر الإنترنت، وكيف يمكنها أن تجني لك الكثير من الأموال وأنت جالس في المنزل.

    يرصد موقع اقتصادي معني بالاستثمار عبر الإنترنت، أبرز طرق تداول الذهب عبر الإنترنت وهي طرق آمنة تماما.

    محل الذهب في القاهرة، مصر
    © AP Photo / Hassan Ammar
    مصر... رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب عدم استقرار سعر المعدن الأصفر

    ما هو تداول الذهب عبر الإنترنت؟

    تجارة الذهب أو تداولها، باتت واحدة من أهم أنواع التجارة، خاصة وأن الذهب يعتبر بمثابة ملاذ آمن لا يخسر الكثير من قيمته المادية مهما اختلفت التقلبات أو الأزمات الاقتصادية.

    ومع دخولنا إلى عصر الإنترنت وبدء عمليات التداول عبر الإنترنت، دخل بدوره الذهب إلى عمليات التداول والبيع والشراء إلكترونيا في مختلف البورصات العالمية.

    وبات عالم التداول عبر الإنترنت عالما كبيرا مطروحا به الكثير من المعادن النفسية وعلى رأسها الذهب بجانب أسواق الأسهم والصناديق الاستثمارية.

    ولكن في عالم تداول الذهب عبر الإنترنت، لن تقوم بتخزين الذهب والحفاظ عليه في مكان أمين، كما كان يحدث في السابق، بل أن تستثمر في أسعار الذهب من خلال العقود مقابل الفروقات حسب المكان أو الزمان الذي تختاره.

    كيف تبدأ تداول الذهب أونلاين

    لكي تبدأ في عمليات تداول الذهب أونلاين، عليك اتباع الخطوات التالية

    1. افتح حساب تداول في أي شركة لتداول المعادن النفسية إلكترونيا بمبلغ بسيط 100 دولار تقريبا
    2. قم بتحميل المنصة الخاصة بالتداول، وهناك أكثر من منصة مخصصة لهذا الأمر مثل "ميتاتريد 4"
    3. اختر تداول الذهب وابدأ في عمليات التداول الخاصة بك

    كيفية شراء عقود الذهب

    هناك طريقتان رئيسيتان لتداول الذهب عبر الإنترنت، جاءت على النحو الآتي:

    • العقود مقابل الفروقات (CFD)
    • الرافعة المالية

    ما هي العقود مقابل الفروقات (CFD)؟

    يعني مصطلح العقود مقابل الفروقات، نوع من أنواع التداول، الذي يمكنك من خلاله الاستثمار في سعر معدن من المعادن النفيسة مثل الذهب من دون امتلاكك له فعليا.

    وتتم عمليات تداول العقود مقابل الفروقات من خلال شراء عقود، ثم تتداول هذه العقود مقابل فروق أسعار الذهب، حيث يوازي العقد الواحد أونصة واحدة من الذهب.

    ويمكن من خلال استخدام عمليات تداول العقود مقابل الفروقات أن تستفيد من أي تغيير في سعر الذهب سواء ارتفاعا أو هبوطا.

    لذلك ينصح الخبراء دوما باقتناء عقود في الوقت الذي يكون فيه سعر الذهب منخفضا ومتوقع أن يرتفع سعره بعد فترة معينة، لتستفيد من فروق أسعاره.

    سبائك ذهبية
    © Sputnik . Vitaliy Bezrukih
    ارتفاع سعر الذهب في مصر بعد أسبوع من التراجع

    ما هي الرافعة المالية؟

    تعتبر أداة الرافعة المالية، هي واحدة من الأدوات الرائعة للتداول، حيث تمكن المستثمر الناشئ من تحقيق أقصى قدر من الأرباح الاستثمارية، وتعظيم القوة الشرائية الخاصة بالتداول.

    وبمعنى آخر يمكن لتلك الرافعة المالية أن ترفع قدرتك الشرائية واستثمارات لأكثر من 200 إلى 400 ضعف تقريبا.

    وهذا يعني أنه إذا ما تمكنت من الدخول برأس مال 200 دولار، فيمكن لتلك الرافعة المالية أن ترفع قوتك الشرائية في التداول إلى 40 ألف دولار أو 80 ألف دولار.

    ولكن عليك الحذر جيدا، لأن الرافعة المالية، ترفع قوتك الشرائية وتجعلك تربح صفقات كبرى، ولكنها بدورها تزيد من المخاطرة، لأنه في حالة الخسارة ستكون فادحة وأكبر بكثير من رأس مالك ما سيجعلك معرضا للإفلاس بسرعة كبيرة.

     خطوات الاستثمار في الذهب للمبتدئين

    إذا كنت تريد البدء في مجال الاستثمار في الذهب لأول مرة، فأنت ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

    1. خطط لعملية التداول

    لا تجعل الذهب يعمي عينيك، بل خطط جيدا لعمليات التداول ولا تجعلها تغريك، وتضع الكثير من الأموال في تداول واحد فتخسر كل شيء.

    عليك أن تنحي دوما مشاعرك جانبا، وتفكر وتخطط جيدا قبل البدء في التداول وتجعل دوما لديك خطة بديلة للمخاطر.

    2. حلل جيدا

    عليك أن تهتم بصورة جيدة باستخدام أدوات التحليل المختلفة، التي ستقدم لك التوقعات المختلفة حول صعود أو هبوط أسعار الذهب المرتقبة، والتي ستمكنك من ضبط عمليات تداولك.

     اختبر نجاح استراتيجيتك تلك بأموال ومبالغ بسيطة، حتى تقوم أنت بتحليلاتك الخاصة بك والمقارنة بين 4 إطارات زمنية مختلفة.

    يوجد منصات تداول عديدة تقدم التحليلات المجانية، تساعد في وضع استراتيجية ناجحة لعمليات تداول الذهب.

    3. الأحداث السياسية والاقتصادية

    عليك أن تعلم أن مختلف الأحداث السياسية والاقتصادية تساعد بصورة كبيرة في تحريك أسعار الذهب، مثلها مثل أسواق الأسهم والتداول الأخرى، لذلك ينبغي أن تتعرف على تقلبات تلك الأحداث لتتوقع اتجاهات السوق خلال الفترات المقبلة.

    الذهب
    © REUTERS / Ajay Verma
    تراجع أسعار الذهب تزامنا مع صعود الدولار

    4. مخزونات التعدين

    ينصح دوما خبراء الاقتصاد المبتدئين على الاستثمار أولا في العقود مقابل الفروقات بشركات تعدين الذهب، لأن أسهم تلك الشركات تكون أكثر قيمة عادة من أسعار الذهب نفسه.

    ولكن عليك أن تتابع أيضا تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية، وتأثيراتها المتوقعة على تلك الشركات.

    5. ليست السبائك فقط

    وينصح الخبراء بعدم الاعتماد أثناء التداول على أسعار سبائك الذهب فقط، بل يمكن الحصول على نتائج كبيرة ومتزايدة باستخدام الرافعة المالية لمنتجات الذهب المتداولة في البورصات، حيث ستقوم منتجات الذهب بمضاعفة أي حركة أو ارتفاع يقوم بها الذهب بصورة فورية وسريعة.

    اهم العوامل المؤثرة على سعر الذهب

    يوجد عوامل عديدة يمكنها أن تؤثر على سعر تداول الذهب عالميا، وجاءت أبرز تلك العوامل على النحو التالي

    1. الطلب

    يعتبر الطلب على الذهب واحدا من أبرز العوامل التي تؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع أو انخفاض أسعار تداول الذهب.

    فمثلا في حالة الأزمات الاقتصادية أو السياسية، يزداد الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وهذا بدوره يرفع سعره بصورة كبيرة، لذلك فإنه في حالة توقعك للأزمات وشرائك قبل ارتفاع الأسعار أو زيادة الطلب فأنت ستحقق مكاسب مذهلة.

    2. الدولار

    ارتبط بصورة كبيرة سعر تداول الذهب بسعر تداول الدولار صعودا وهبوطا.

    في العادة تكون العلاقة الارتباطبية بين قيمة الذهب والدولار عكسية، في حالة ارتفاع أسعار الدولار تهبط أسعار الذهب، وفي حالة انخفاض أسعار الدولار ترتفع أسعار الذهب.

    3. الأزمات المالية والسياسية

    كما قلنا في السابق تلعب الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية دورا كبيرا في تغير أسعار تداول الذهب هبوطا وصعودا، ففي الأوقات غير المستقرة يلجأ دوما المستثمرون إلى الملاذ الآمن، الذي يكون عادة الذهب.

    4. البنك المركزي

    تلعب البنوك المركزية في كل دول العالم، دورا كبيرا في تحريك أسعار تداول الذهب بصورة كبيرة، خاصة إذا ما حركت تلك البنوك أسعار الفائدة، والتي تحرك بدورها أسعار الدولار، الذي يتخذ بدوره علاقة طردية عكسية مع أسعار الذهب، ما يمكن أن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على سعر تداول الذهب.

    5. التضخم

    يلعب عاملا التضخم وأسعار الفائدة دورا كبيرا في تحديد مؤشرات وتوقعات أسعار تداول الذهب، لأنه مع ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة تزداد بدورها الضغوط المادية على المستثمرين، الذين يلجأون بدورهم إلى الملاذ الآمن وهو الذهب.

    أفضل نصائح لتداول الذهب

    ويمكنك اتباع هذه النصائح من أجل ضمانةنجاح  استثمارك في تداول الذهب عبر الإنترنت

    1. استراتيجية مناسبة

    لا تحاول دوما المجازفة باتباع استراتيجية غير متناسبة مع ميزانيتك أو رأس مالك أثناء تداول الذهب، وهذا سيضمن لك ضمان أكبر قدر من الأرباح وأقل قدر من الخسائر.

    2. عيار 24

    عند الاختيار بين أنواع الذهب التي تنوي التداول عليها، اختر دوما سبائك الذهب عيار 24، لأن مصنعيتها منخفضة، وكلما ازداد حجم السبيكة كلما قلت المصنعية وزاد المكسب.

    3. تابع

    كن متابعا بصورة كبيرة لأخبار أسعار الدولار، لارتباطها كما ذكرنا بأسعار الذهب، وكذلك تابع الأحداث السياسية والاقتصادية التي تتوقع أن تؤثر على أسعار الذهب.

    معدن البلاديوم
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    معدن يقارب سعر الذهب... فما هو السر؟

    4. تحليل

    حاول أن تستعين بأدوات تحليل مختلفة لتساعد على الاختيار الجيد لقرار البيع أو الشراء عند تداول الذهب.

    5. الاتجاه السائد

    لا تحاول أو تكون غريبا وتسير عكس الاتجاه السائد، لأن ذلك قد يعرضك إلى مخاطر كبيرة ويتسبب في خسائر فادحة لك.

    6. التغير الموسمي

    تحديد الذهب، له دوما تغيرات موسمية في أسعاره مرتبطة بأحداث معينة في كل بلد، وغالبا ما ترتفع أسعاره في الربع الأول من العام والشهور الأخيرة منه، وربما المناسبات والأعياد الوطنية في البلد التي يتم التداول فيها.

    7. مؤشرات الأسهم

    يوجد أكثر من تطبيق خاص بمؤشرات الأسهم والعملات والذهب والمعادن النفسية، يمكنها أن تجري لك تحليلا فنيا مخصصا، مثل مؤشر "ستوكاستيك"، والذي يرسم لك خريطة توقع لحركة أسعار الذهب المقبلة.

    الأسئلة الشائعة حول تداول الذهب

    هل احتاج مبالغ كبيرة لبدء تداول الذهب؟

    لا على الإطلاق، كل ما تحتاجه 100 أو 200 دولار، لبدء عمليات الاستثمار والتداول، والتي يمكنك بعدها أن ترفع من خلالها رأس مالك حسب معدل نجاحك.

    كيف يمكن أن تؤثر جائحة كورونا على تداول الذهب؟

    جائحة كورونا، مثلها مثل باقي الأزمات الاقتصادية والسياسية، تدفع بصورة كبيرة المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذ الآمن وهو الذهب، وهو ما يدفع بدوره أسعار تداول الذهب إلى الارتفاع بصورة كبيرة.

    ما هي العلاقة بين الذهب والدولار؟

    هناك علاقة طردية عكسية بين سعر تداول الذهب وسعر الدولار، كلما ارتفع سعر الدولار انخفض سعر الذهب، وكلما انخفض الدولار ارتفع الذهب.

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    الكلمات الدلالية:
    الذهب, أسعار الذهب
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