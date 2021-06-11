مسؤول قطري: اقتصادنا هو الوحيد في المنطقة الذي حقق فائضا بنسبة نمو 3%

أكد وكيل وزارة المالية القطري، سعود بن عبد الله العطية، أن بلاده تعد الوحيدة في المنطقة التي حققت فائضا في ميزانيتها للعام الجاري في ظل انتشار جائحة كورونا.

موسكو- سبوتنيك. وقال العطية إن الاقتصاد القطري يشهد تعافيا ملحوظا بعد جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل إجراءات اتخذتها قطر لدعم الشركات والمؤسسات القطرية.

وأكد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" أن التوقعات تفيد بارتفاع نمو الناتج المحلي خلال العام بنسبة تقترب من 3% .

وقال العطية: "مع بداية الجائحة، بادرت الدولة بتخصيص حزمة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 20 مليار دولار تم تقديمها في شكل دعم مباشر وغير مباشر. ساعد الدعم المباشر في تحسين السيولة في القطاع المصرفي، وجاء الدعم غير المباشر في شكل تمويلات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاءات ضريبية، وجمركية، وعلى فواتير الخدمات".

ونتيجة لذلك، اجتازت قطر اختبار الاقتصاد بنجاحٍ باهر، حسب تعبير العطية، الذي لفت إلى أنه وفي الربع الأول من العام 2021، كانت اقتصاد قطر الوحيد في المنطقة الذي حقق فائضا قدره 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار).

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5 إلى 3 % في السنوات المقبلة.