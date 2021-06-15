طيران الإمارات تكشف في تقريرها السنوي عن خسائرها بسبب كورونا

أعلنت "طيران الإمارات"، اليوم الثلاثاء، أن حكومة دبي التزمت بدعمها المالي للشركة بعد الخسائر التي تكبدتها خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء في التقرير السنوي الصادر عن الشركة: "حكومة دبي ضخت 3.1 مليار دولار في طيران الإمارات منذ بدء الجائحة"، مشيرة إلى أن "الشركة كشفت عن ضخ رأسمال بقيمة ملياري دولار العام الماضي".

The Emirates Group has announced its financial results for 2020-21, its first non-profitable year in over three decades, due to the COVID-19 pandemic impact. https://t.co/pAhEZKK3hi pic.twitter.com/pRE7NmTcxB — Emirates Airline (@emirates) June 15, 2021

وأضاف التقرير أن الشركة تكبدت خسارة بنحو 5.52 مليار دولار في سنة، وهي الأولى في 33 عاما.

وسجلت شركة الطيران، إحدى أكبر الشركات في العالم قبل الجائحة، انخفاض الإيرادات 66.4 بالمئة إلى 30.9 مليار درهم إذ انخفضت حركة الركاب 88.3 بالمئة إلى 6.5 مليون فحسب.