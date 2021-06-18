وسائل إعلام تركية: أردوغان يدعو أذربيجان إلى "شراكة نفطية في ليبيا"

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن استعداد تركيا للتعاون مع أذربيجان في مجال الصناعات البتروكيماوية في ليبيا.

وصرح أردوغان للصحفيين بعد زيارة قام بها إلى أذربيجان، مشيرا إلى أن تركيا وأذربيجان من خلال الهيكل المشترك القائم، يمكنهما "العمل في قطاع الهيدروكربونات في تركيا أو ليبيا أو دول أخرى، ويمكنهما أيضا التشارك في أعمال تكرير النفط".

وقال أردوغان ردا على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك شراكة في مجال الغاز الطبيعي والتنقيب عن النفط واستخراجهما مع أذربيجان في البحر الأسود أو مناطق أخرى: "على سبيل المثال، لدينا هيكل متعلق بالبترول التركي في الوقت الحالي. وبهذا الهيكل، يمكننا اتخاذ مثل هذه الخطوة في ليبيا مع صديقنا العزيز إلهام علييف...".

وأشار الرئيس التركي إلى أن كلا البلدين لديهما خبرة في استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي.

وأضاف أردوغان أن البلدين يمكنهما العمل في قطاع النفط، سواء في تركيا أو في دول أخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.