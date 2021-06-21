حاكمة المصرف المركزي الروسي تقدم نصائح هامة بشأن الاستثمار المالي واستراتيجية الادخار

قالت حاكمة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن أخطر الاستثمارات المالية هو من خلال المضاربات المالية على الانترنت.

وقالت نابيولينا في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية: "الأسعار متقلبة للغاية، حيث يمكن أن تكون الخسائر هائلة ببساطة ولا يقدم البنك المركزي أبدا نصائح بشأن مكان الاستثمار، لكن في هذه الحالة بالذات من الأفضل عدم الاستثمار على بورصات الانترنت".

وقدمت نابيولينا بعض النصائح حول استثمار المدخرات لمواجهة ارتفاع الأسعار وقالت بهذا الصدد: "ندرك تمامًا أن التضخم يتطور والتركيز على حقيقة أن الارتفاع سيكون مؤقتا، حيث سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع وتعد الودائع واحدة من أفضل استراتيجيات الادخار المحافظة".

وأشارت نابيولينا إلى أن الكثيرين انتقلوا إلى سوق الأسهم، حيث تكون نسبة الأرباح أعلى، لكن هناك مخاطر كبرى أيضا أعلى، لذلك يحتاج المستثمرون إلى دراسة المنتجات بعناية وأن ينتقدوا الإعلانات لا سيما تلك التي يعلنون فيها أنه لا توجد مخاطر وعوائد عالية.

ونصحت حاكمة المصرف المركزي الروسي باستراتيجية شراء عقارات وادخار الأموال بالعملات الصعبة المختلفة على الرغم من المخاطر الفعلية لأسواق العقارات والمالية.