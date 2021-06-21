العملات المشفرة تنخفض في ظل حملة صينية على استخراج بتكوين

تراجعت العملات المشفرة، اليوم الاثنين، في ظل امتداد الحملة الصينية ضد نشاط استخراج بتكوين إلى مقاطعة سيشوان.

وهبطت بتكوين إلى 32 ألفا و288 دولارا لأول مرة منذ الثامن من يونيو/ حزيران، وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 7.9 بالمئة عند حوالي 32 ألفا و781 دولارا.

ونزلت منافستها الأصغر إثر إلى أقل من ألفي دولار لأول مرة منذ 23 مايو/ أيار، ويتم تداولها في انخفاض عشرة بالمئة عند 2019.01 دولار. وفقا لـ "رويترز".