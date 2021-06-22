صندوق النقد الدولي يؤمن تعهدات كافية لتقديم إعفاء شامل من الديون للسودان

قال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه "استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان".

وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار في صورة تمويل، سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

كان وزير المالية السوداني، إبراهيم جبريل، قال في وقت سابق، أن حكومته سوف تحصل على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز المقبل.

وتطبق الحكومة السودانية إصلاحات صارمة تحت إشراف صندوق النقد الدولي على أمل إنعاش اقتصاده، والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.

لكن الإصلاحات مؤلمة حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363 في المئة في أبريل/ نيسان.

ويقول مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات، التي شملت خفضا حادا لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.