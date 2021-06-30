تقرير: لجنة لـ"أوبك+" تتوقع اختلالا في سوق النفط بعد أبريل 2022

أفاد تقرير سري، اطلعت عليه "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن لجنة تابعة لـ"أوبك+" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل/ نيسان 2022.

كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.

كما أكدت اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" أن إجمالي الإنتاج الزائد لها ارتفع إلى 3.94 مليون برميل يوميا في مايو/أيار من 3.68 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.