تركيا تسجل أعلى رقم صادرات في تاريخها

أعلنت الدولة التركية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى رقم صادرات في تاريخ البلاد.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير التجارة التركي محمد موش الذي قال إن "صادرات البلاد زادت 40% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت 105 مليارات ​دولار​، في أعلى رقم صادرات في تاريخ ​الجمهورية"​.

ولفت موش إلى أن ​الصادرات​ التركية في حزيران/ يونيو ارتفعت إلى 19.8 مليار دولار بعدما سجلت زيادة بمعدل 47% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

ووصل حجم التجارة التركية الخارجية إلى 231.1 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى، مسجلا أعلى قيمة على مستوى النصف السنوي.