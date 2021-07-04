وكالة: وقف بيع وشراء العملات الأجنبية جنوبي اليمن بعد انهيار سعر الريال

أوقفت جمعية الصرافين في جنوب اليمن، اليوم الأحد، تعاملات بيع وشراء كافة العملات الأجنبية.

وسجل سعر الريال اليمني في سوق الصرف 950 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في حين أوردت "رويترز" أن سعر صرف الريال مستقر عند 600 ريال للدولار في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".

ويسري القرار ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد الانهيار الحاد للريال اليمني، حسبما قالت وكالة "رويترز".

وبعد أسبوع من الإغلاق الكامل الذي أصدره البنك المركزي اليمني، لفتح كافة شبكات التحويل المالية بين المحافظات.

الجمعية أعلنت وقف بيع وشراء العملات الأجنبية بعد تدهور كبير ومستمر للريال اليمني.

وتقول الجمعية، إن عمليات التحويل بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء فقط.

ويتوقع مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1000 ريال مقابل الدولار الواحد قبل نهاية العام الحالي.