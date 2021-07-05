تحالف "أوبك+" يلغي جلسته اليوم دون تحديد موعد جديد

أفادت عدة مصادر، اليوم الاثنين، بأن تحالف "أوبك+" ألغى جلسته التي كان مقرر انعقادها اليوم، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد لانعقادها.

موسكو- سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، "تم تأجيل اللقاء"، في حين قال مصدر آخر، إن الموعد الجديد لم يحدد بعد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر تأكيده أن إلغاء اجتماع اليوم "يعني أنه لا اتفاق على زيادة إنتاج النفط".

وأشار المصدر إلى أن موقف الإمارات "ما زال دون تغيير"، لافتا إلى أن الإمارات تؤيد زيادة في إنتاج النفط لكن لا تمديد بدون مراجعة خط الأساس لها.

وكان من المفترض أن يناقش الاجتماع اتفاقا يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

وأمس صرحت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان لها، أن الإمارات كانت دائما بين أكثر المنتجين التزاما باتفاقيات "أوبك" و"أوبك +"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.

وذكرت الوزارة أن الإمارات ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر/ كانون الأول دون أي شروط ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

لكنها قالت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في "أوبك+" خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

ونوهت بأن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لـ"أوبك +" أصرت على ربط الموضوعين.