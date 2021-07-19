انخفاض أسعار النفط بنسبة تقارب 4%

انخفضت أسعار النفط، ظهر اليوم الاثنين، إلى ما يقرب من 4 %، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط أقل من 69 دولارًا للبرميل، وسعر خام برنت أقل من 71 دولارًا للبرميل، وذلك وفقا لبيانات التداول.

موسكو - سبوتنيك. وابتداءً من الساعة 14.59 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر للنفط ماركة برنت 71.05 دولار للبرميل بانخفاض بلغت نسبته 3.83 في المئة، في حين بلغت أسعار العقود الأجلة لشهر سبتمبر للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 68.83 دولار للبرميل بانخفاض بلغت نسبته 3.81 في المئة، وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس من الخام نفسه بنسبة 3.61 في المئة ليبلغ سعر البرميل 69.24 دولار.

واتفق وزراء "أوبك+" الأحد الماضي علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت هذا الشهر لأعلى مستوى في أكثر من عامين مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

كما اتفقت المجموعة التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا على حصص إنتاج جديدة من مايو/ أيار 2022.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش: "حتى مع زيادة الإنتاج، تظل السوق في شح بعض الشيء... تظهر البيانات التي تتواتر بشكل كبير مؤشرات إيجابية بالنسبة للنفط، إذ سجل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مؤخرا مستوى قياسيا. هذا من شأنه أن يحد من مدة البيع".