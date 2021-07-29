ارتفاع سعر القهوة والشاي بسبب ثلوج البرازيل... فيديو

حذرت الجمعية الروسية لمنتجي الشاي والقهوة من ارتفاع أسعار هاتين المادتين في روسيا بشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الجمعية بأن المستهلكين لهذه المواد الذين يتجهون لشراء المواد الرخيصة لن يشعروا بهذه الزيادة، بينما ستشعر الطبقة الثانية من المستهلكين الذين يشترون مواد متوسطة الجودة.

أما المستهلكين الذين يفضلون المنتجات عالية الجودة فإنهم سيشعرون بفرق الأسعار بشكل ملحوظ.

ويعود سبب ارتفاع الأسعار إلى هطول الثلوج على جنوب البرازيل حتى وصلت لولاية ريو غراندي دو سول، الأمر الذي تسبب بإتلاف العديد من مزارع البن بسبب الصقيع مما سيؤثر على أسعاره.

هذا واجتاحت موجة برد قادمة من القارة القطبية الجنوبية عددا من مناطق جنوبي البرازيل، ما أدى إلى هطول ثلوج كثيفة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 7 درجة تحت الصفر.