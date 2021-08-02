صندوق النقد: إنفاق "كوفيد-19" يفاقم الخلل في موازين المعاملات الجارية

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن جائحة كوفيد-19 قلبت مسار التراجع المطرد للخلل في المعاملات الجارية في 2020 نظرا للإنفاق الضخم لسد العجز في الدول المتقدمة بالتزامن مع الفجوات التجارية للإمدادات الطبية وتراجع الطلب على الوقود والسفر.