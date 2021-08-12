وكالة الطاقة الدولية تخفض بقوة توقعات الطلب على النفط لبقية 2021 بسبب تفاقم الجائحة

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن سوق النفط قد يتحول إلى تسجيل فائض في 2022 إذا واصلت "أوبك+" وقف التخفيضات وتعزيز بقية المنتجين بالإمدادات.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية زادت 1.7 مليون برميل في اليوم، في يوليو/تموز، إلى 96.7 مليون برميل في اليوم، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب العالمي على النفط يرتفع 5.3 مليون برميل في اليوم، إلى 96.2 مليون برميل في 2021 و3.2 مليون برميل في 2022.

ولفتت الوكالة إلى أن مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت 50.3 مليون برميل في يونيو/حزيران إلى 2.882 مليار برميل.

ونوهت وكالة الطاقة الدولية إلى أن السحب من مخزونات النفط قد يستمر لبقية 2021 بافتراض أن العقوبات ما زالت تكبح الصادرات الإيرانية.