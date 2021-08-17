المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 45 % في مايو

بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 1.8 مليار خلال مايو/أيار من العام الحالي والعام الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزت في مايو إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام، حسب وكالة "رويترز".

وبحسب البيان، فقد زادت 13 % في أول 11 شهر بالسنة المالية 2020-2021 إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

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